Mais mudança?

Já foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado do Paraná as exonerações e nomeações dos novos secretários do governador Ratinho Junior. No entanto, existe a expectativa de que o Palácio do Iguaçu irá publicar novas mudanças, em uma espécie de “segunda etapa”, também com o objetivo é adequar o secretariado para o período eleitoral.

IPVA

A Receita Estadual do Paraná divulgou ontem (7) o balanço de arrecadação do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2024 entre os meses de janeiro e abril. De acordo com os dados compilados, proprietários de mais de 3,3 milhões de veículos do Estado recolheram R$ 4,28 bilhões do IPVA 2024. Deste valor total, R$ 2,56 bilhões correspondem a pagamentos integrais do imposto. Os recolhimentos em parcelas somam R$ 1,73 bilhão.

IPVA II

Segundo o governo do Paraná, os municípios que mais recolheram IPVA até o momento são: Curitiba, com um montante de R$ 1,06 bilhão pagos; Londrina, com R$ 248,2 milhões; Maringá, com R$ 228,5 milhões; Cascavel, com R$ 165,1 milhões; Ponta Grossa, com R$ 134,8 milhões; São José dos Pinhais, com R$ 121,1 milhões; e Foz do Iguaçu, com R$ 95,4 milhões.

Segurança em Barragens

O deputado estadual Requião Filho cobrou os seus “pares” para pautar na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto que cria o Plano Estadual de Segurança de Barragens, na intenção de mapear essas estruturas no Paraná. Apresentado em 2019 após os desastres registrados em Minas Gerais, o projeto segue aguardando entrar em pauta da Casa de Leis. O Paraná conta hoje com mais de 450 barragens.

Presidente Amop

A Prefeita de Itaipulândia, Cleide Prates, se tornou a primeira mulher a assumir a presidência da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná). Ela ocupará interinamente a presidência da entidade durante a licença do presidente Márcio Rauber, prefeito de Marechal Cândido Rondon.

Pesquisa eleitoral

Assim como em Cascavel, na pesquisa registrada pelo Futura Inteligência em Curitiba, os dados desatualizados do levantamento têm causado “dor de cabeça” para o Instituto. Na capital paranaense o registro não consta o nome do pré-candidato a prefeito de Curitiba, Roberto Requião, do Mobiliza. O partido de Requião já informou que vai requerer à Justiça Eleitoral a impugnação de pesquisa.

Tarifa Itaipu

Os governos do Brasil e do Paraguai fecharam um acordo para fixar as tarifas de Itaipu para o ciclo 2024-2026 com regras que permitirão uma redução estrutural nos preços a partir de 2027. O Brasil atendeu parcialmente o pleito dos paraguaios de reajustar o valor, mas exigiu contrapartidas futuras. O Ministério de Minas e Energia estima que os termos que tarifa fique entre US$ 10 e US$ 12 por kW a partir de 2027.

Contrapartida

O presidente Lula disse ontem (7) que quer negociar com empresários a desoneração da folha de pagamento. No entanto, o presidente diz querer uma contrapartida. “O empresário quer reduzir o que ele paga. Ele vai transformar isso em empregos novos? Ele vai transformar isso em aumento do salário? Ele vai transformar isso em estabilidade? Desoneração, do jeito que eles querem, é só para aumentar o lucro. É isso o que eles querem. Nós queremos que tenha contrapartida.”

Saidinhas

O Congresso Nacional irá se reunir na quinta-feira (9), para discutir alguns vetos do Presidente Lula. Na pauta, o texto que proíbe as saídas temporárias de detentos. De acordo com uma pesquisa da CNT (Confederação Nacional dos Transportes), 77% dos entrevistados informaram que as saídas devem ser proibidas, outros 19,8% que devem ser mantidas e 2,8% não souberam ou não quiseram responder.