Integrando gateways de pagamento ao seu sistema de vendas online

Justiça Eleitoral determina ex-prefeito de Santa Tereza a remover propaganda antecipada

Em uma decisão liminar, a Justiça Eleitoral da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, acatou uma representação do PSB (Partido Socialista Brasileiro de Santa Tereza do Oeste, contra o ex-prefeito de Santa Tereza Amarildo Rigolin e mandou o ex-prefeito remover uma publicação no Facebook considerada como propaganda eleitoral antecipada.De acordo com a representação, foi publicada no […]