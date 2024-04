Inovação do Campeonato Paranaense de Rally

A segunda etapa do Campeonato Paranaense de Rally de Velocidade foi realizada nos dias 26 e 27 de abril, no formato de Super Prime. A prova foi vencida pela dupla Leo Zettel / Fred Zettel na categoria 4×2 e Fernando Possetti / Weidner Moreira na categoria 4×4.

A aposta por uma prova diferente no Campeonato Paranaense de Rali de Velocidade foi “surpreendente e divertida”, como ressaltou grande parte dos competidores que participaram do Rali Super Prime, sexta-feira e sábado, no Autódromo de Terra de São José dos Pinhais. A ideia surgiu a partir de um prazo curto para realizar a prova na data marcada e o RPMC, clube organizador do campeonato, entregou um novo formato.

Diferente de um rali de estágio, onde o público precisa se deslocar para um ponto específico e acessar a especial uma hora antes da largada, o Rali Super Prime foi um evento totalmente realizado dentro de um autódromo. Ou seja, muito parecido com provas de circuito, onde o público consegue acompanhar mais de perto a competição e saber quem está vencendo.

A programação começou na sexta-feira (26) com treinos livres. Sábado (27) pela manhã foi realizado um treino classificatório com três passagens pela especial. Apenas o melhor tempo obtivo por cada competidor foi levado em consideração para montagem uma chave para realização das baterias eliminatórias, realizadas sábado à tarde. Levando em consideração o formato de torneio com eliminatória dupla e o número de inscritos, os competidores foram divididos em duas categorias: os carros rally 4 e rally 5 integraram a categoria 4×2, enquanto as camionetes da RTT fizeram a categoria 4×4. Após 13 rodadas foram conhecidos os vencedores.

Entre os carros 4×2, Leo Zettel/Fred Zettel (Renault Sandero RS) travaram uma belíssima disputa com Tiago Klimaczewski/Felipe Klimaczewski (VW Up TSI) que foi definida na bateria final por meio segundo de diferença a favor dos Zettel. Já entre as picapes, a vitória foi de Fernando Possetti/Weidner Moreira (Mitsubishi Triton RS), fazendo inclusive o melhor tempo na geral.

O Rali Super Prime SJP 2024 é uma realização do Rallye & Pista Motor Clube (RPMC), com apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo

Resultado Ralo Super Prime

Categoria 4×2

1º) Leonardo Zettel/Frederico Zettel – Renault Sandero RS

2º) Tiago Klimaczewski/Felipe Klimaczewski – VW Up TSI

3º) Daniel Allain/Diego Genguini – Renault Sandero RS

Categoria 4×4

1º) Fernando Possetti/Weidner Moreira – Mitsubishi L200 Triton RS

2º) Felipe Lorenci/Maurício Neves – Mitsubishi L200 Triton Sport

3º) Marcelo Maronezzi/Thiago Osternack – Mitsubishi L200 Triton Sport

Classificação do Campeonato

Categoria Rally 4

1º) Leonardo Zette/Fredederico Zettel,c om 31 pontos

2º) Daniel Allain/Diego Genguini, 26

3º) Rafael Tulio/Hugo Hultmann, com 17 pontos

Categoria Rally 5

1º) Tiago Klimaczewski/Felipe Klimaczewski, com 34 pontos

2º) Sandro Maia/Leonardo Telles, 28

3º) Adib Sada/Albert Filho, com 24 pontos

Categoria RTT

1º) Marcelo Maronezzi/Thiago Osternack, com 29 pontos

2º) Fernando Possetti/Weidner Moreira, 17

3º) Felipe Lorenci/Maurício Neves, com 14 pontos

Crédito: Divulgação