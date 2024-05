Em função das chuvas no Rio Grande do Sul, a Fórmula Truck faz mudanças no calendário e altera algumas datas da atual temporada. A principal mudança é a antecipação da etapa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de setembro, para 30 de junho. Assim as etapas previstas para o Rio Grande do Sul, ficarão para de 31 de agosto a 10 de novembro.

Gilberto Hidalgo, presidente da categoria, explana que com as mudanças, as etapas do Rio Grande do Sul ficam para a partir do fim de agosto. “No momento temos que pensar em ajudar os irmãos gaúchos naquilo que for possível. Acreditamos que a partir do dia 31 de agosto será possível realizar a etapa do Velopark. Até lá vamos estudar ações que possam aliviar o sofrimento das pessoas atingidas pelas chuvas”, adianta Gilberto Hidalgo.

A Fórmula Truck dará prosseguimento a atual temporada no dia 2 de junho, com a realização da 3ª etapa no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná. No dia 30 de junho, a categoria estará em Campo Grande (MS). As demais etapas serão em Londrina (4 de agosto), Velopark (31 de agosto), 13 de outubro, Santa Cruz do Sul (13 de outubro), Tarumã (10 de novembro) e Cascavel (1º de dezembro).

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Calendário da Fórmula Truck para 2024

Já realizadas

24 de março – Rivera (Uruguai)

21 de abril – Guaporé (RS)

Próximas etapas

2 de junho – Cascavel (PR)

30 de junho – Campo Grande (MS)

4 de agosto – Londrina (PR)

31 de agosto – Velopark (RS)

13 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS)

10 de novembro – Tarumã (RS)

1º de dezembro – Cascavel (PR)

Crédito: Tiago Soares/Divulgação