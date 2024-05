Fabricação paranaense

A Volkswagen está cogitando uma mudança na fabricação do Nivus. O SUV-cupê compacto atualmente é feito em São Bernardo do Campo (SP) em sua totalidade, mas a empresa analisa a possibilidade de finalizar a montagem em São José dos Pinhais (PR) ou ainda transferir a produção completa para o complexo paranaense. a Volkswagen está fazendo um estudo de viabilidade.

Nota Paraná

O sorteio do Nota Paraná acontecerá nesta quinta-feira (9), às 9h30. A transmissão ao vivo pode ser acompanhada por meio dos canais oficiais da Secretaria da Fazenda no Instagram, Facebook e YouTube. Mais de 3 milhões de consumidores e 1,4 mil entidades sociais estão concorrendo nesta edição.

Desenvolvimento

O Fórum de Planejamento e Desenvolvimento Territorial será realizado do dia 23 de Maio à 21 de junho, com líderes regionais, prefeitos, secretários, vereadores, técnicos municipais, acadêmicos e empresários, para discutir o desenvolvimento dos municípios. O fórum acontecerá em cidades distintas: Curitiba, Cascavel, Guarapuava, Londrina, e Maringá.

Pré-candidatos

Três deputados federais e uma deputada federal vão disputar as eleições municipais deste ano em duas cidades paranaenses. Até o momento, são pré-candidatos a prefeito de Curitiba os deputados federais Luciano Ducci (PSB) e Beto Richa (PSDB). E para prefeito de Londrina são pré-candidatos o deputado federal Filipe Barros (PL) e a deputada federal Luísa Canziani (PSD).

Olimpíada de Matemática

A edição de 2024 da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais do Paraná (OMAP) já começou. São 900 mil estudantes de 397 municípios do Estado inscritos. As confirmações aconteceram na realização da Prova Paraná, entre os dias 22 e 25 de abril. Do total de participantes, 150 podem se classificar para a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), agendada para outubro. Em 2023, 123 alunos competiram em nível nacional.

Cooperação econômica

O governador Ratinho Júnior participou do painel “Perspectivas para o desenvolvimento da cooperação econômica polonês-brasileira” no Congresso Econômico Europeu em Katowice, na Polônia. O fórum debate o futuro da economia polonesa e europeia sob a perspectiva de experiências de outros países.

Paraná do futuro

Para o governador, a parceria com a Polônia vai ajudar os técnicos do Paraná a encontrar novos parâmetros para a economia. “Estamos planejando o Estado do futuro como uma grande central logística, apostando no potencial produtivo das nossas cidades, investindo em inovação e na rede de sete universidades públicas estaduais, e reforçando também o nosso potencial turístico, que é um dos setores que mais crescem no Paraná e que está dentro da economia verde, que já reúne 32% do nosso PIB”.

Aprovação

Nova pesquisa Genial/Quaest mostra que a aprovação ao trabalho de Lula manteve-se estável entre fevereiro e maio, passando de 51% para 50%, após a sequência de queda registrada desde agosto. O mesmo ocorreu com a reprovação, que foi de 46% para 47%, dentro da margem de erro. Na avaliação geral do governo, 33% consideram positivo e outros 33%, negativo.