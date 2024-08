Ex-NBA se destacou representando os EUA no vôlei de praia; conheça outros atletas que mudaram de esporte

A vida de um atleta requer muita determinação no dia a dia, com a dura rotina de treinamentos visando aperfeiçoar técnicas de sua modalidade. No entanto, alguns competidores acabam mudando de esporte no meio do caminho.

O atleta dos Estados Unidos, Chase Budinger, defendeu o país no vôlei de praia. Porém, o que chamou a atenção é que ele é um ex-jogador da NBA, a principal liga de basquete do mundo.

Ex-jogador da NBA participa do vôlei de praia em Paris

O americano Chase Budinger disputou o vôlei de praia nas Olimpíadas ao lado de Miles Evans, mas deu o que falar pelo seu histórico, já que é ex-jogador da NBA. Vale destacar que ele chegou a ser eleito o MVP do High School All-American Basketball, em 2006, junto com Kevin Durant.

Defendendo as cores de Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers e Phoenix Suns, Chase Budinger ficou na NBA entre 2009 e 2016. Foram 407 jogos, com uma média de 7,9 pontos, 3 rebotes e 1,2 assistências.

Ele chegou a disputar o torneio de enterradas no All-Star Game da NBA em 2012, mas teve uma carreira marcada por lesões. Em 2017, ele jogou no basquete espanhol, mas após uma temporada decidiu mudar de modalidade e foi para o vôlei de praia.

Em seu primeiro ano no vôlei de praia, chegou a ser eleito o novato do ano pela AVP, Associação de Profissionais do Vôlei, no circuito mais antigo dos Estados Unidos. Um ano depois ele ainda conquistou o título.

Ao lado de Evans, o ex-NBA foi pódio em três etapas do Circuito Mundial de Voleibol de Praia 2023, com um título e dois vices. Agora, aos 37 anos, Budinger se tornou o primeiro jogador a disputar a NBA e competir no vôlei de praia olímpico.

Durante o torneio, eles venceram dois jogos, todos por 2 a 0, sendo: os franceses Youssef Krou e Arnaud Gauther-Rat por 21-14 e 21-11, os austríacos Schubert e Hodges, também por 21-19 e 21-17.

Porém, nas oitavas de finais caíram para a dupla norueguesa, Sorum e Mol, também por 2 a 0, (21-16 e 21-14), encerrando sua participação na competição.

Atletas que mudaram de esportes

Chase Budinger não é o primeiro atleta profissional a se aventurar por outras modalidades. Inclusive, o maior jogador de todos os tempos da NBA, Michael Jordan, chegou a jogar uma temporada de Beisebol profissional, antes de retornar à NBA.

Ronda Rousey é outra grande atleta que mudou de esporte. Ela foi do judô, onde foi bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, para o MMA, se tornando uma das maiores lendas do UFC.

Usain Bolt, um dos maiores nomes da história do atletismo, decidiu realizar o sonho de ser jogador de futebol após encerrar sua história nas pistas. Ele chegou a jogar pelo Stromsgodset, da Noruega

