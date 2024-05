Crime eleitoral

Segue repercutindo o pedido de votos de Lula para o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) que configura um “ilícito eleitoiral” ou crime eleitoral pela antecipação da campanha, segundo analisam especialistas em Direito Eleitoral. O “deslize” do petista na tradicional festa do Dia do Trabalhador das centrais sindicais que contou com patrocínio da Petrobras e também recursos captados pela Lei Rouanet. Além do “crime eleitoral”, Lula também reclamou do público pífio para o evento (menos de 2 mil pessoas): “o ato está mal convocado; nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar”. Vamos falar mais sobre isso na edição do fim de semana.

Paraná Pesquisas

O clima ficou ainda pior com a pesquisa divulgada ontem (2) pela Paraná Pesquisas, que mostrou que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato de Bolsonaro que concorre a reeleição, está na frente de Boulos. Na espontânea, Nunes tem 11,1% e Boulos 9,6%. Já na estimulada (cenário 2, com menos candidatos), o bolsonarista tem 35,2%, contra 29,8% de Boulos. Já no confronto direito em um segundo turno, Nunes teria 46,8% e Boulos 37,6%. A pesquisa tem registro no TSE sob o número SP-05530/2024.

Ação rejeitada

A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná deu parecer contrário a ação do PT que questiona a transferência do domicílio eleitoral de Rosângela Moro de São Paulo para Curitiba. De acordo com o despacho, o PT, por fazer parte de uma federação, juntamente com PV e PCdoB, não poderia ingressar com a ação de forma individual.

Stefanello de saída

O secretário Chefe da Casa Civil de Cascavel, Thiago Stefanello, irá deixar à pasta no final desse mês para focar o trabalho em sua pré-candidatura à prefeito de Corbélia. Em anúncio nas redes sociais, Stefanello informou que, após deixar a secretaria, pretender visitar as casas do município de Corbélia, apesar de ainda estar restrito à pré-campanha.

Comarca de Capitão

A Alep encaminhou expediente ao presidente do Tribunal de Justiça, Luiz Fernando Tomasi Keppen, manifestando apoio à elevação da comarca de Capitão Leônidas Marques para entrância intermediária. O objetivo é aumentar a equipe de servidores para atender o serviço judiciário. A comarca de Capitão abrange o município sede, Boa Vista da Aparecida e Santa Lúcia, e conta com mais de dez mil processos judiciais ativos. Atualmente, opera com um único juiz, dois oficiais de justiça e mais cinco servidores.

Economia licitação

Atuação preventiva do Tribunal de Contas do Estado do Paraná resultou em economia de R$ 1.478.375,20 em licitação do Município de Mercedes. O certame é destinado ao registro de preços para eventual aquisição de medicamentos a serem distribuídos gratuitamente à população nas farmácias básicas. O município suspendeu o Pregão Eletrônico nº 4/24 para realizar as adequações orientadas pelo Órgão de Controle.

Pimentel e Dallagnol

O pré-candidato a prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), se encontrou com o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol, pré-candidato do Novo à prefeitura da capital, para tratar da adesão da sigla à coligação encabeçada pelo PSD. O objetivo de Pimentel é integral Dallagnol na frente ampla na campanha eleitoral, que tem a adesão confirmada do Podemos, Republicanos, PRD e MDB, além de discussões avançadas com PL e PP.