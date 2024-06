Corrida embolada

Mais uma pesquisa de intenção de votos para as eleições municipais de 2024 em Cascavel foi divulgada, ontem (18), pelo Instituto Vox Data. No cenário espontâneo, Edgar Bueno aparece com 10,6% das intenções, seguido de Marcio Pacheco com 10% e Renato Silva com 9,9%. Henrique Mecabô tem 2,7%, Fernando Mantovani 2,3% e Professora Liliam 1,7%. Os demais candidatos não somaram 1% nesse cenário. 59,5% não souberam ou não responderam.

Estimulado

No cenário estimulado, Edgar Bueno tem 30%, Marcio Pacheco 26,1% e Renato Silva 22,8%. Mecabô somou 5,2%, Fernando Mantovani 4,9%, Professora Liliam 3,2% e Coronel Lee 1,8%. Não sabe ou não respondeu, 4,9%. Já entre os nomes mais rejeitados, Professora Liliam lidera com 25,4%, seguida de Edgar Bueno 18,8%, Coronel Lee 13,1%, Marcio Pacheco 8,1%, Henrique Mecabô 6,4%, Mantovani 5,9% e Renato Silva 5,4%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, em um confronto entre Pacheco e Bueno, Marcio tem 44,2% e Edgar 42,1%. Quando o enfrentamento é entre Edgar e Renato, Bueno soma 42,8% e Renato Silva 42,5%. Já no cenário entre Marcio Pacheco e Renato Silva, Pacheco soma 42% e Renato Silva 39,4%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o n° PR-04266/2024.

Eleições Foz

O senador Sérgio Moro (União Brasil) participa no próximo domingo (23) do lançamento da pré-candidatura do empresário Zé Elias Castro Gomes a prefeito de Foz do Iguaçu pelo União Brasil. O encontro, a partir das 16h30 no Hotel Carimã, vai reunir os 25 pré-candidatos a vereador, lideranças, além de receber os novos filiados ao partido.

Rota do progresso

O governador do Paraná, Ratinho Junior lança nesta quarta-feira (19) o programa Rota do Progresso, que prevê investimento de R$ 2,5 bilhões em 80 municípios do Paraná. O objetivo é estimular a economia, geração de emprego e maior qualidade de vida, além de aumentar o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e o IPDM (Índice Ipardes de Desempenho Municipal) dessas localidades.

Fora do País

O governador do Paraná Ratinho Junior (PSD) encaminhou ofício à Assembleia Legislativa do Paraná solicitando autorização para se ausentar do País entre os dias 26 de junho a 17 de julho. Segundo apurado pela reportagem do jornal O Paraná, a viagem será de férias, com a esposa e os filhos.

Mesa Diretora

O deputado estadual Requião Filho, líder da oposição na Alep, protocolou um projeto de lei para alterar o regimento interno da Casa. A proposta exige que qualquer candidato à mesa diretora assine um termo de compromisso, declarando a inexistência de acordo de não persecução penal ou condenação nos últimos oito anos.

Executiva PP

O Partido Progressistas realizou a convenção estadual que homologou a chapa liderada pela deputada Maria Victória para comandar o partido até 2027. Estiveram presentes, dentre outras, o presidente nacional e senador Ciro Nogueira, o governador Ratinho Junior e inúmeros prefeitos e vereadores. O deputado federal Dilceu Sperafico e os deputados estaduais Marcio Pacheco e Matheus Vermelho estão na nova executiva.

Pedido de impeachment

O deputado estadual Arilson Chiorato apresentou, na Assembleia Legislativa do Paraná, um pedido de impeachment do governador Ratinho Junior. Segundo o pedido, O documento, que embasa o pedido, aponta infrações políticas e administrativas ocorridas durante o processo de privatização das escolas públicas.