Uma Prece para o Pampa

O meu coração parou em Porto Alegre. Ele parou e olhou ao redor. E viu corpos, destruição e caos. O meu coração parou no Rio Grande do Sul e sentiu saudades. Esse mesmo coração que saiu dali. O meu coração nasceu no coração do Rio Grande, em Santa Maria. E Santa Maria estava debaixo da […]