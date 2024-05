Cascavel recebe a Stock Car pela 30ª vez

Dias depois de comemorar 45 anos de vida, a Stock Car Pro Series vai acelerar novamente em um dos seus circuitos mais emblemáticos. Localizado em Cascavel, no Oeste do Paraná, o Autódromo Internacional Zilmar Beux se consolidou como um dos principais cenários do automobilismo nacional e é uma das pistas que receberam a mais importante categoria do esporte a motor brasileiro na sua primeira temporada.

Em 1979, Cascavel sediou a 13ª e penúltima etapa do campeonato inaugural da Stock Car. Em 9 de dezembro daquele ano, o traçado de 3.080 metros teve o goiano Alencar Júnior largando da pole position, enquanto a vitória ficou com o paranaense Raul Boesel — que anos depois correu no Mundial de Fórmula 1, na Indy e foi campeão do Mundial de Marcas. O piloto triunfou com o Chevrolet Opala preparado por Rosinei Campos, o ‘Meinha’, remanescente da primeira temporada e um dos mais vitoriosos nomes da história da Stock Car.

30 vezes Cascavel

Neste sábado, quando a Stock Car largar para a prova sprint da quinta etapa do campeonato de 2024, Cascavel completará então 30 corridas já recebidas da categoria. Atualmente, o Autódromo Internacional Zilmar Beux ocupa a oitava posição entre os circuitos que mais tiveram provas da Pro Series, atrás de Interlagos (154), Goiânia (80), Curitiba (68), Jacarepaguá (42), Brasília (39), Tarumã (37) e Londrina (36).

O Paraná já sediou 133 corridas da Stock Car e é o segundo estado que mais teve corridas da Stock Car, somente atrás de São Paulo, com 186 provas. O Rio Grande do Sul aparece em terceiro neste ranking, com 99 largadas.

A história de Cascavel na Stock Car foi marcada por alguns longos hiatos. Depois de fazer parte das três primeiras temporadas, o Oeste do Paraná voltou a ser cenário da categoria nos anos de 1991 e 1992. Houve então um período de duas décadas sem corridas da Pro Series, em intervalo que foi encerrado em 2012. Desde então, em razão de amplas reformas no Autódromo Zilmar Beux, apenas em 2022 não houve corridas da Stock em Cascavel.

Ano passado, contudo, a pista sediou duas etapas: em junho, com vitórias de Daniel Serra e Dudu Barrichello, e em novembro, com triunfos de Bruno Baptista e Felipe Massa.

Cascavel é uma rara pista na qual Ingo Hoffmann não lidera as estatísticas de maior vencedor. O doze vezes campeão da Stock Car subiu ao topo do pódio na pista uma única vez, em 1991, quando corria em dupla com Ângelo Giombelli, representante de Cascavel. Três são os pilotos com mais vitórias no oeste do Paraná: Marcos Gomes, Thiago Camilo e Átila Abreu, com três primeiros lugares cada um.

Crédito: Divulgação