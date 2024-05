ESPLANADA

Depois da lama

Depois da lama Administradora do Aeroporto Salgado Filho desde 2017, com aporte de R$ 290,5 milhões, a alemã Fraport – uma das maiores do mundo – ainda faz as contas do estrago das chuvas no terminal. Mas é certo, segundo fontes do setor aéreo, que a concessionária vai pedir relaxamento nas parcelas e a fornecedores. […]