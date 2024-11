Desafios da profissão de Policial Penal em debate na Alep

A Assembleia Legislativa do Paraná realizará uma Sessão Solene para homenagear os policiais penais. Em destaque os novos desafios da profissão após as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional nº 104 e pela nova legislação específica da categoria. A iniciativa é da deputada Flávia Francischini (União) e do deputado Tito Barichello (União). O encontro contará com a presença de autoridades, representantes da categoria e especialistas no tema. Assim, o evento será realizado no dia 11 de novembro de 2024, às 9h30, no Plenarinho da Casa de Leis.

Objetivo

O principal objetivo da solenidade é evidenciar a importância da profissão de policial penal. Também de promover um debate sobre os impactos das recentes transformações jurídicas para esses profissionais. Ademais, serão abordados temas como o reconhecimento dos policiais penais como agentes de segurança pública, os direitos e deveres da categoria. Além disso, os desafios e perspectivas para o futuro.

Flávia Francischini

“É um momento especial para reconhecermos o papel fundamental dos policiais penais na segurança pública. Vamos discutir os novos desafios que enfrentam com as mudanças recentes na legislação. Queremos dar voz a essa categoria, valorizando suas conquistas e refletindo sobre as transformações que impactam sua atuação diária. Convido todos a acompanharem essa Sessão Solene, que será uma oportunidade de diálogo e entendimento sobre as necessidades e avanços dessa profissão tão essencial para a sociedade paranaense”, destaca a deputada Flávia Francischini.