Receita Federal de Cascavel realiza apreensão de árvores de Oliveira

Capitão Leônidas Marques - Nesta semana, a Receita Federal de Cascavel, em conjunto com a Polícia Militar, realizou a apreensão de sete árvores Oliveira, provenientes da Argentina.

A operação aconteceu na BR-163, próximo a cidade de Capitão Leônidas Marques. As árvores saíram da região de fronteira com a Argentina, próximo a Barracão e tinham como destino o Norte do estado, divisa com São Paulo.

Estima-se que cada árvore pode ter valor superior a R$ 50 mil. O caminhão e a mercadoria foram retidos na Receita Federal em Cascavel e o motorista, qualificado e liberado.