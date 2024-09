PRF flagra motorista a quase 200 km/h, em Cascavel

Nesta sexta-feira (13), policiais rodoviários federais em fiscalização de velocidade em Cascavel (PR), flagraram um motorista a 195 km/h, na BR-163.

Trata-se de uma infração gravíssima, punida com multa de R$ 880,41, sete pontos na CNH, além da suspensão do direito de dirigir. O local é conhecido pelas altas velocidades praticadas por diversos motoristas imprudentes que ali circulam, com registros durante os momentos de fiscalização.

Com a margem de erro do equipamento de medição – radar portátil -, a velocidade considerada praticada por esse motorista é de 182 km/h, mas mesmo assim, ainda permanece o grande risco da letalidade em um eventual acidente.

Só em 2024, nas rodovias federais do Paraná, a PRF já autuou 152 mil motoristas nesse tipo de autuação gravíssima, 23 mil a mais que o ano de 2023 todo, quando 129 mil motoristas excederam as velocidades em mais de 50% do limite da via.

Fonte: PRF