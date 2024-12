PRF e Exército apreendem 1 tonelada de maconha escondida em postes de concreto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio do Exército, resultou na apreensão de 1.020 quilos de maconha escondidos dentro de postes de concreto. A abordagem ocorreu ontem (17), por volta das 16h50, no quilômetro 448 da BR-369, em Ubiratã , no Paraná.

Vídeo: PRF



O caminhão abordado, com placas paraguaias, era conduzido por um homem de 55 anos, acompanhado de uma passageira de 54 anos. Durante a vistoria, os policiais perceberam alterações nos postes que estavam sendo transportados. Após uma inspeção detalhada, foi identificado que os objetos continham tubos internos, levantando suspeitas. Com o auxílio do Exército, um dos postes foi rompido, revelando tabletes de maconha em seu interior. Após horas de trabalho conjunto, as equipes conseguiram retirar a droga, que totalizou pouco mais de 1 tonelada.