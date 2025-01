Prefeitura se pronuncia sobre homem morto na manhã de hoje (6), em Cascavel

FISCALIZAÇÃO

Em ação conjunta, PM e PF apreendem cocaína em Santa Tereza do Oeste

Cascavel - A Polícia Militar, no âmbito da Operação Protetor, em ação conjunta com a Polícia Federal, realizou uma abordagem bem-sucedida na BR-277, no município de Santa Tereza do Oeste. Investigação e Abordagem As equipes da 1ª Companhia do BPFron detinham informações sobre um veículo suspeito que poderia estar transportando ilícitos no sentido Foz do […]