Polícia Militar e Falcão F13 atuam em conjunto em ocorrência em Cascavel

Noite de domingo termina com homicídio no Cascavel Velho

Um homem foi executado com dois disparos de arma de fogo no final da noite de domingo (27), na Rua das Chácaras, no Bairro Cascavel Velho. Veja abaixo o vídeo no local dos fatos: De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava no cruzamento com a Rua Um quando foi surpreendida pelo atirador. […]