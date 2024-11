PM localiza veículo abandonado com meia tonelada de cocaína

PARANÁ – A Polícia Militar do Paraná (PMPR) localizou um veículo abandonado com 512 quilos (ou meia tonelada) de substância análoga à cocaína no final da manhã desta quinta-feira (28) na Região Metropolitana de Curitiba. A apreensão foi feita pelo 29º Batalhão da Polícia Militar do Paraná.

As investigações começaram após uma denúncia sobre um veículo abandonado próximo a uma aldeia indígena na zona rural de Piraquara. Ao localizarem o furgão, os policiais encontraram caixas com cocaína no bagageiro embaladas como se fossem materiais de grife.

“Nossas equipes foram acionadas para averiguação de um veículo que estaria abandonado. No local, foi constatado que o carro estava aberto com a chave na ignição e na área foram encontradas diversas caixas de papelão com um conteúdo dividido em tablets e com material similar à cocaína”, diz o tenente Luiz Paulo de Alcântara Silvério, do 29º BPM, que também afirmou que uma das portas do camburão estava aberta.

O carro, que não tinha queixa de furto ou roubo, foi periciado pelos papiloscopistas para a coleta de digitais e posterior tentativa de identificação de suspeitos. O carro e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Piraquara.