PM divulga lista com objetos recuperados à espera de seus donos

FRONTEIRA

Assalto a hóspedes de hotel termina com um assaltante morto

Um morto e quatro presos. Esse foi o saldo de assalto aos hóspedes de um hotel na madrugada de terça-feira, em Foz do Iguaçu. Três indivíduos chegaram ao estabelecimento com três veículos, invadiram os quartos e realizaram a série de roubos. Um dos hóspedes teve o celular roubado e foi por meio do sistema de […]