PF deflagra Operação Pó de Serra no combate ao tráfico internacional

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (12/11) a Operação Pó de Serra. O objetivo é reprimir e desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de cocaína em diversas regiões do Brasil e no Paraguai.

Mandados e Mobilização da Polícia Federal

Cerca de 160 policiais federais foram mobilizados para cumprir 63 mandados judiciais expedidos pela 1ª Vara Federal de Guaíra/PR, sendo 36 mandados de busca e apreensão e 27 de prisão preventiva. As operações ocorreram em cidades do Paraná, como Umuarama, Guaíra, Maringá e Rolândia. Também em municípios no Mato Grosso do Sul, incluindo Amambai, Naviraí e Mundo Novo.

Para prender os suspeitos localizados fora do Brasil, 11 mandados de prisão preventiva foram inseridos na Difusão Vermelha da Interpol. O intuito é ampliar a busca aos foragidos.

Investigação e Apreensão de Drogas

A investigação teve início no final de 2023 após a prisão de um casal em Guaíra/PR, flagrado transportando 53 kg de cocaína. Eles tinham como destino final a cidade de Umuarama/PR. No decorrer do inquérito, a polícia vinculou 11 apreensões de drogas a essa organização criminosa. Ao todo, apreendeu-se quase 1 tonelada de cocaína. Estima-se, contudo, que desde 2020 o grupo tenha transportado mais de 20 toneladas da droga.

Rota do Tráfico

Conforme apurado, os motoristas a serviço da organização criminosa carregavam a droga em Pedro Juan Caballero e, em seguida, seguiam para Katueté, no Paraguai, por uma rodovia brasileira que passa por Amambai, Tacuru e Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul. Ao chegar próximo à fronteira, os criminosos decidiam se retornavam ao Brasil pela região de Guaíra ou Foz do Iguaçu, no Paraná. Distribuia-se a cocaína em cidades como Umuarama, Maringá e Curitiba, além de Balneário Camboriú, Itajaí e Joinville, em Santa Catarina.