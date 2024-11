Pega ladrão! vídeo mostra populares agredindo e contendo suspeito de furto

CASCAVEL – Um caso de violência urbana foi registrado na tarde desta quarta-feira (27) em Cascavel. Um homem, suspeito de furtar um celular na rua Osvaldo Aranha, no bairro Alto Alegre, foi capturado por populares e agredido antes da chegada da Guarda Municipal. Imagens de câmera de segurança registraram a situação, assista abaixo:

No vídeo é possível ver o momento em que o suspeito é imobilizado no chão e agredido com socos e chutes. Ele também foi amarrado com um objeto, possivelmente uma corda, enquanto era detido.