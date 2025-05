PCPR promove nova edição de curso que forma policiais para grupos de elite

O curso, que está em sua 9ª edição , foi realizado pela primeira vez em 2002 e já formou 141 profissionais de diversas forças de segurança pública do Paraná e de outros estados. O Cote foi a primeira formação do gênero promovido por uma Polícia Civil no País.

O Cote tem o objetivo de formar profissionais altamente capacitados para executar missões complexas e de risco . O treinamento é requisito básico para os policiais civis do Paraná que desejem ingressar no quadro funcional do Tigre . A formação, que terá duração mínima de 60 dias, inclui o desenvolvimento de resistência física e mental, além de estratégias de liderança e adaptação a cenários imprevisíveis.

A turma desta edição é composta de 29 alunos. Entre eles estão policiais civis do Paraná , Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e policiais rodoviários federais do Paraná, Brasília e Mato Grosso do Sul. Todos eles passaram por uma seleção prévia , que incluiu t estes de aptidão física, de aptidão de tiro e entrevista.

Curitiba e Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou a abertura do IX Curso de Operações Táticas Especiais (Cote) nesta quinta-feira (8), em Curitiba . A formação é ofertada pelo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), grupo de elite que é referência nacional em ações anti-sequestro .

“Além de formar policiais de diversas instituições, formamos os policiais civis do Paraná para integrar nossa unidade. As diversas disciplinas foram pensadas e aprimoradas para preparar o aluno para que seja um operador tático especial para o resgate de reféns e outras ações de alta complexidade”, explica o delegado-chefe do Tigre, Thiago Teixeira.

Durante a cerimônia de abertura, que ocorreu no auditório da Cidade da Polícia, sede da Secretaria da Segurança Pública, o delegado-geral da PCPR Silvio Jacob Rockembach falou diretamente aos alunos que iniciam o curso. “Hoje, vocês iniciam um processo que exigirá disposição para chegar ao final. Tenham consciência de que estão ingressando em uma formação de excelência, que irá prepará-los para enfrentar, com alto nível de aproveitamento, as situações mais adversas”, afirmou.

Presenças

Estiveram presentes o chefe de gabinete da Secretaria da Segurança Pública (Sesp), coronel Fernando Klemps, representando o secretário Hudson Teixeira; o delegado-geral adjunto da PCPR, Riad Braga Farhat; o corregedor-geral da Polícia Civil, Marcelo Lemos de Oliveira; o comandante do 6º CRPM, coronel Omar Bail; Edmar Cordeiro, o coronel da 5º Divisão de Exército; o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Sandro Pereira; o chefe da Divisão de Operações de Segurança da Polícia Penal do Paraná, Sidnei de Souza Geraldino; e o comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Paraná, major Paulo Alexandre.

Fonte: AEN