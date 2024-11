Operação da PF: Balanço inicial contabiliza apreensões de mais de R$ 200 mil em espécie, carros de luxo e joias

PARANÁ PM localiza veículo abandonado com meia tonelada de cocaína

PARANÁ – A Polícia Militar do Paraná (PMPR) localizou um veículo abandonado com 512 quilos (ou meia tonelada) de substância análoga à cocaína no final da manhã desta quinta-feira (28) na Região Metropolitana de Curitiba. A apreensão foi feita pelo 29º Batalhão da Polícia Militar do Paraná. As investigações começaram após uma denúncia sobre um […]