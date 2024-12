Motorista morre alvejado a tiros no Bairro Brasmadeira

Um homem de 35 anos morreu no início da noite deste domingo (29), no Bairro Brasmadeira, na Região Norte de Cascavel. Veja abaixo a transmissão no local:

Segundo informações, ele estava conduzindo um veículo Fiat Linea, quando no cruzamento das ruas Poente do Sol e Adolfo Garcia, outro carro parou ao lado. Deste segundo veículo vieram os tiros que acabaram atingindo a nuca do motorista do Linea, entre outras partes do corpo. Dentro do Fiat ainda havia um passageiro, o qual não foi baleado.