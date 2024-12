Mortes durante a Operação de Natal 2024 da PRF no Paraná foram em acidentes com veículos de grande porte

Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 de ontem (25) a Operação Natal 2024, iniciada no último 20. Durante os seis dias de operação, a PRF registrou 15 mortes em acidentes nas rodovias federais do Paraná. Destas, 12 mortes ocorreram em acidentes que envolviam veículos de grande porte, caminhões e ônibus. Em comparação com a operação de natal de 2023, o cenário deste feriado mantém-se estável no quantitativo de óbitos: ano passado foram registrados 10 mortes em quatro dias de operação, uma média de 2,5 mortes por dia, assim como este ano.

Entretanto, o potencial lesivo em acidentes de veículos de grande porte fica claro ao se comparar os números gerais: embora estejam presentes na maioria dos acidentes com óbitos, apenas 30 acidentes, do total de 142, envolveram estes acidentes.

“A grande diferença de massa nos acidentes que envolvem veículos de grande porte, resulta também em uma dissipação exacerbada de energia, que ferimentos relevantes, externos e internos, nos ocupantes dos veículos”, explica o policial rodoviário federal André Filgueira. “O envolvimento destes veículos nestes acidentes não significa que necessariamente estes foram os causadores da situação”.

Paulo Frontim

Além disso, a ocorrência de maior gravidade foi registrada em Paulo Frontim (PR), na BR-476, já no final da operação, no dia 25. Uma ambulância, com quatro ocupantes, colidiu transversalmente com caminhão que transitava no sentido oposto. 3 passageiros da ambulância acabaram mortos e o motorista gravemente ferido. No caminhão, os dois ocupantes tiveram lesões leves.