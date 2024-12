Mãe e filho são baleados dentro de casa no Jardim Julieta Bueno

A mãe, de 40 anos foi atingida por um disparo na perna. Já o jovem, que estava sendo alvejado diretamente, foi atingido por quatro tiros e precisou ser intubado no local pelos socorristas do Siate devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo informações preliminares, o jovem de 24 anos teria se envolvido em uma discussão durante a madrugada com outras pessoas. Em retaliação, indivíduos armados invadiram a casa da família na manhã deste domingo e abriram fogo contra as vítimas .

CASCAVEL – Mãe e filho foram baleados dentro de casa na Rua da Solidariedade, no Jardim Julieta Bueno, Bairro Interlagos , em Cascavel. O fato aconteceu na manhã deste domingo (15). Veja abaixo o vídeo no local da ocorrência:

Ambas as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico em hospitais da cidade. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e isolou a área do crime. A Delegacia de Homicídios já iniciou as investigações para identificar e prender os autores dos disparos.

A motivação para o crime está sendo investigada pela polícia. Testemunhas que possam ter informações sobre o caso são orientadas a entrar em contato com a Polícia Civil através do telefone 197, com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Guarda Municipal pelo 153.

Via: Redação SOT