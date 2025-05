IMAGENS FORTES: Homem morre eletrocutado por cabo de alta tensão

Um homem morreu na noite desta sexta-feira (09) após ser eletrocutado por um cabo de energia elétrica no Bairro Brasília, em Cascavel, no oeste do Paraná. Segundo informações apuradas no local, a vítima morava a cerca de uma quadra de onde ocorreu o acidente e teria ido até o local para verificar um fio que estava caído na rua.

O QUE DIZ A COPEL

A Copel lamenta profundamente a o acidente fatal por contato com a rede elétrica danificada por efeito de tempestade, ocorrido no início da noite desta sexta-feira (9/5), na rua Haiti, na cidade de Cascavel. Acionadas, durante o atendimento da ocorrência pelo Corpo de Bombeiros, as equipes da companhia promoveram o desligamento da rede no local. Durante toda a tarde, as equipes de campo da Copel estiveram mobilizadas em Cascavel e em outras cidades da região na recomposição da rede elétrica danificada por conta do evento climático severo que atingiu o Oeste paranaense. A companhia reforça que, em situações de temporais, é fundamental que se mantenha distância de locais onde haja fios caídos ou postes quebrados. A linha direta com a Copel é o 0800 51 00 116 que pode ser acionada de qualquer telefone a qualquer momento.

Por: SOT/Skalet Fernanda – Foto: Luiz Felipe Max