Homem em surto e armado com faca invade a Prefeitura de Cascavel

As equipes da Guarda Civil Patrimonial, Polícia Militar e Guarda Municipal foram mobilizadas na manhã desta quinta-feira (10) até a Prefeitura de Cascavel. Um homem de aproximadamente 40 anos, em aparente estado de surto, entrou no prédio municipal armado com uma faca. O objetivo do indivíduo, segundo informações coletadas pela nossa equipe no local, era falar com o prefeito Leonaldo Paranhos.

O guarda civil patrimonial Erijohnson Silva Guimarães, que conseguiu imobilizar o indivíduo, deu detalhes de toda a ação. Assista no vídeo abaixo:

Testemunhas relataram que o indivíduo apresentava comportamento agitado e proferia palavras incoerentes. Diante da situação, a Guarda Civil Patrimonial, que já estava em serviço no local, agiu rapidamente para conter o homem.