Homem é morto a facadas em distribuidora de bebidas

Na madrugada deste sábado (1), um homem de 42 anos foi assassinado com um golpe de faca no peito em uma distribuidora de bebidas localizada na Rua Ipanema, no bairro Periolo, em Cascavel. Este é o oitavo homicídio registrado na cidade neste ano.

De acordo com informações, a vítima estava consumindo bebidas no local quando foi surpreendida por uma mulher, que, com uma faca de serra, desferiu um golpe violento acima do coração. O ataque foi fatal, e o homem não resistiu aos ferimentos, morrendo antes da chegada dos socorristas do Siate. O médico da equipe apenas confirmou o óbito no local.

A suspeita do crime foi detida pela Polícia Militar. Testemunhas relataram que a mulher estava transtornada e, após o ataque, foi contida por populares, permanecendo sentada em uma cadeira até a chegada dos policiais.