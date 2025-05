GAECO deflagra operação contra fraudes em licitações na área da saúde em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta quarta-feira (07), O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nove mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Raio-x que apura a prática de crimes contra a administração pública envolvendo serviços prestados a uma unidade hospitalar de Cascavel, no Oeste do estado. As medidas judiciais, autorizadas pela 4ª Vara Criminal de Cascavel, foram cumpridas em endereços situados nos municípios de Cascavel, Quedas do Iguaçu, Cafelândia e Maringá.

Cascavel

As diligências têm como objetivo a obtenção de provas relacionadas a supostas irregularidades em processos licitatórios ocorridos ao longo da última década, envolvendo serviços prestados à unidade hospitalar pública de Cascavel. Durante o cumprimento das ordens judiciais foram apreendidos documentos, mídias e equipamentos eletrônicos, que serão analisados pelo Ministério Público, com o apoio de equipes técnicas, e poderão servir como elementos de provas na continuidade das investigações, além de revolveres que, supostamente, estão em situação irregular.