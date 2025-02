Furtos e roubos atingem menor patamar da história; apreensão de drogas aumenta no Paraná

No caso de crimes contra o patrimônio, furto e roubo de veículos também tiveram quedas expressivas na comparação entre 2024 e 2023. No caso do primeiro, a redução foi de 11%, passando de 12.606 casos para 11.202 casos. É o terceiro melhor resultado da série histórica, atrás apenas de 2007 (9.824) e 2008 (11.192).

“Essa redução na criminalidade é resultado de um amplo planejamento do Governo do Estado que começa pela integração entre as polícias Civil e Militar , que trabalham juntas a partir da análise estatística dos dados, o que nos permite focar nas regiões onde havia o maior número de casos. Além disso, tivemos um amplo investimento tanto na contratação de mais policiais quanto de novos equipamentos para os agentes de segurança ”, disse o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

No caso dos roubos, que diferem dos furtos pelo uso da violência ou de ameaça, foram 18.115 casos em 2024, 23,3% a menos que em 2023, quando 23.640 casos foram registrados pelas forças policiais do Estad o, o equivalente a 15 roubos a menos por dia no Estado. É o menor índice do crime em 17 anos. O melhor resultado até então havia sido justamente em 2023, com os números caindo desde 2017 e mais consistentemente a partir de 2019.

O número de furtos no Estado teve queda de 12,4%. Foram 144.811 casos nos 12 meses de 2024, contra 165.112 casos no mesmo período do ano anterior. É o segundo melhor resultado desde o início da série histórica, atrás somente de 2020, quando foram registrados 140.720 casos de furtos no Paraná.

De acordo com o levantamento, divulgado nesta quarta-feira (19), na soma dos casos de furto e roubo em 2024, os dados indicam para o menor patamar da série histórica, com 162.926 ocorrências. O número é menor do que o total de furtos de 2023 .

Paraná - Além dos homicídios, outros índices de criminalidade mantiveram a tendência de queda e encerraram em 2024 com resultados expressivos na comparação com 2023 no Paraná . Furtos, roubos, furtos e roubos de veículos, de residências e do comércio diminuíram, chegando próximos ou até mesmo superando patamares históricos, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

Com relação a roubos a veículos, a queda foi ainda mais expressiva, de 31%, saindo de 3.040 registros para 2.101, o menor resultado desde quando os números passaram a ser contabilizados pela Sesp. Quando somados furtos e roubos a veículos, o Paraná registrou o menor índice da história, com 13.303 casos, superando o melhor resultado até então, de 2023, de 15.646 ocorrências.

O mesmo ocorreu nos furtos e roubos a residências, que tiveram quedas de 13% e 16,4%, respectivamente. Foram 26.650 casos de furtos no ano passado, 4.117 a menos do que os 30.767 registrados em 2023, enquanto que roubos saíram de 2.202 registros para 1.840, na comparação entre os dois anos.

O comércio também sentiu a redução nos índices de criminalidade, fruto de operações, policiamento de rotina e um trabalho do Setor de Inteligência. Os furtos a estabelecimentos comerciais caíram 4,3%, saindo de 15.700 casos em 2023 para 15.019 casos em 2024. Quando o assunto é roubos, a redução é de quase um terço (29,4%) do crime, com 2.158 casos no ano passado, 899 a menos que os 3.057 de 2023.

Drogas

Se de um lado os índices de criminalidade diminuíram fruto da atuação das forças de segurança cada vez mais preventiva, de outro esse trabalho também tem resultado no aumento das apreensões de drogas em todo o Paraná.

É o caso, por exemplo, das apreensões de maconha, que aumentaram 13% em 2024. Foram retiradas de circulação 483 toneladas no ano passado, contra 428 toneladas em 2023, o que significa mais de 1 tonelada por dia. Foi o segundo maior volume apreendido no Brasil, atrás apenas do Mato Grosso do Sul, que apreendeu 579 toneladas. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e englobam também a atuação de forças federais.

A apreensão de cocaína teve aumento de 29% em 2024, saindo de 4,4 toneladas em 2023 para 5,7 toneladas. No caso do crack, o volume retirado de circulação é ainda mais expressivo quando comparados os dois anos. Foram 33% a mais em 2024, com 2,1 toneladas em 2024, ante 1,6 tonelada. O maior crescimento na apreensão de drogas registrado em 2024 foi de ecstasy com aumento de 60,8%. Foram 118.850 comprimidos apreendidos pela segurança pública do Paraná, 44.964 a mais que os 73.886 comprimidos retirados de circulação no mesmo período de 2023.