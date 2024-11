Em nota, DNIT afirma colaborar com investigações sobre fraude e desvios

A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, deflagrou nesta terça-feira (5) a Operação “ROLO COMPRESSOR”. Esta ação visa desmantelar um esquema de corrupção, licitações fraudulentas e desvio de recursos públicos que envolve funcionários vinculados à Superintendência do DNIT/PR (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Paraná).

Desdobramento de operação anterior

A operação de hoje representa uma continuidade das investigações iniciadas em janeiro de 2022. As autoridades identificaram que, entre os anos de 2011 e 2022, funcionários públicos do DNIT recebiam pagamentos ilícitos. O dinheiro vinha de empresas que mantinham contratos com o poder público.

Fraudes e corrupção em licitações

As investigações revelaram fraudes em processos de licitação, celebração de contratos com falhas graves e atos de corrupção relacionados à supervisão e fiscalização das obras contratadas pelo DNIT/PR. Além disso, detectou-se a prática de lavagem de dinheiro para disfarçar a movimentação dos recursos ilegais oriundos desses crimes.

Mandados de Busca e Apreensão em vários estados

A mobilização envolveu aproximadamente 239 policiais federais, 12 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal. Também participaram servidores da Controladoria Geral da União, na operação executou 54 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em diversos estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal.

Medidas judiciais e bloqueio de bens

As ordens judiciais, expedidas pela 14ª Vara Federal de Curitiba, preveem ainda o sequestro e bloqueio de bens móveis e imóveis, além de veículos de alto valor. Também determinou-se o bloqueio de ativos financeiros dos investigados, como forma de garantir o ressarcimento aos cofres públicos e inibir o uso de recursos ilícitos.