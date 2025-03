Em duas ações, Receita Federal apreende R$ 730 mil em eletrônicos na fronteira

Foz do Iguaçu - Servidores da Receita Federal realizavam abordagens de rotina na Ponte Internacional da Amizade, na quarta-feira (12), quando ocorreram duas grandes apreensões. A primeira abordagem aconteceu quando um veículo com cinco ocupantes que tentavam atravessar para o lado brasileiro foi parado para fiscalização. Durante a vistoria, os servidores descobriram que três das pessoas estavam transportando celulares de forma ilegal, presos ao corpo com fitas na cintura e nas pernas. O valor da carga apreendida foi de R$ 116 mil, referente a 80 celulares de diversas marcas.

Segunda abordagem

Logo após essa apreensão, outra abordagem foi realizada em um veículo conduzido por um cidadão de nacionalidade paraguaia. Durante a fiscalização, foram encontrados 46 MacBooks e 376 celulares que estavam sendo trazidos de forma irregular para o Brasil. Os aparelhos estavam no porta-malas e também no assoalho do veículo, escondidos nos tapetes do carro. A carga está avaliada em R$ 610 mil.