Em Cascavel, Gaeco detém homem investigado por envolvimento com tráfico e lavagem de dinheiro

Na manhã desta terça-feira (19/11), o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) de Santa Catarina, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e do GAECO do MPPR, deflagrou a “Operação Rota 600”. A ação visa o desmantelamento de uma organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. O grupo tinha seu núcleo baseado em Cascavel/PR e ramificações nos Estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba.

Investigação

A investigação teve seu ponto de partida no dia 13 de janeiro de 2023, após operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), na cidade de Anchieta/SC, no qual restaram apreendidos cerca de 600 quilos de maconha numa camionete, que resultou na prisão em flagrante do motorista.

ORCRIM

Relatório produzido pela PRF subsidiou a investigação do GAECO que posteriormente identificou outros integrantes da Organização Criminosa (ORCRIM), dentre eles as principais lideranças e os responsáveis desde o transporte e distribuição até a lavagem de dinheiro, ocultação de ativos e coordenação logística.

Operação integrada

A deflagração da operação ocorreu de forma simultânea em Santa Catarina Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Paraíba e Pernambuco, demonstrando assim a capilaridade e abrangência da Organização Criminosa.

Ao longo da investigação, que durou cerca de um ano, foram retiradas de circulação mais de cinco toneladas de drogas, as quais eram transportadas utilizando uma sofisticada estrutura logística, visando ludibriar as fiscalizações policiais, movimentando mais de 79 milhões de reais nas contas dos investigados.

Efetivo

Além dos 52 policiais do GAECO de Santa Catarina, apoiaram a operação 70 policiais do GAECO MPPR – núcleos de Curitiba, Ponta Grossa, Paranaguá, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Maringá e Cascavel, Policiais Rodoviários Federais do NOE e GOC, além de policiais dos GAECOs do Rio Grande do Sul, Paraíba e Pernambuco.