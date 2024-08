Condenado por estupro de vulnerável em Cascavel é preso em Itaipulândia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 35 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em Cascavel, na região Oeste do Estado. A captura aconteceu na tarde desta quarta-feira (14), em Itaipulândia, na mesma região.

De acordo com a delegada da PCPR Raisa Scariot, o indivíduo foi sentenciado a 15 anos e nove meses de prisão, em razão de abuso sexual praticado contra a própria enteada. “Os abusos teriam iniciado quando a vítima tinha 7 anos de idade e perduraram até esta completar 11 anos”, explica a delegada.

O mandado de prisão foi expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Cascavel. Após diligências investigativas, a equipe policial localizou o homem e cumpriu a ordem judicial.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

SHAMAR

A ação faz parte da Operação Shamar, que acontece durante o mês de agosto em todo o País e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em combate à violência contra a mulher.

Durante o período, a PCPR intensifica as ações repressivas de combate à violência doméstica e conta com apoio das demais forças de segurança do Estado, além de realizar ações educativas e de acompanhamento de medidas protetivas.

A operação recebeu o nome Shamar pela origem hebraica da palavra, que significa cuidar, guardar, zelar, vigiar ou proteger.

DENÚNCIAS

Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: PCPR