Coluna Acontecendo no Oeste

Guaraniaçu

A prefeitura de Guaraniaçu está selecionando estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino pública ou privada para a realização de estágio curricular não obrigatório nos diversos setores da administração direta e indireta do Município. As inscrições são gratuitas e devem ser protocoladas unicamente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal. De acordo com o secretário de Administração, Luiz Carlos Fogaça, “esta é a chance dos interessados em trabalhar como estagiários, ganhar experiência e complementar seus estudos com uma oportunidade na Administração Pública em diversas áreas”. A Prefeitura concede uma bolsa-auxílio de até R$ 1.370,00 e auxílio transporte.

Palotina

Os clubes da terceira idade de Palotina estão retomando gradualmente suas atividades. Nesta terça-feira (18), o Clube da Terceira Idade Renascer, do Distrito de São Camilo, realizou seu primeiro encontro do ano. O evento aconteceu no Centro de Convivência do distrito e contou com a presença da secretária municipal de Assistência Social, Regina Ticianeli Stefanello, e da coordenadora dos clubes da terceira idade, Cleide Bumgartner. Durante o encontro, foi garantido aos membros que a administração municipal oferecerá todo o suporte necessário para que os encontros continuem a promover integração e entretenimento entre os idosos. Atualmente, Palotina conta com sete clubes da terceira idade, reunindo mais de 950 idosos, que participam de atividades de lazer e convivência.