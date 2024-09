Cascavel, Toledo e Carlópolis: PCPR na Comunidade leva serviços a quase 6 mil pessoas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) ofereceu serviços de polícia judiciária e orientações a mais de 5,9 mil pessoas durante os eventos do PCPR na Comunidade, realizados de quarta-feira (11) a domingo (15) em Toledo, Cascavel e Carlópolis.

Em Toledo e Cascavel, os participantes puderam registrar boletins de ocorrência, solicitar a emissão de atestados de antecedentes criminais e receber orientações. Além disso, confeccionaram cerca de 1,6 mil Carteiras de Identidade Nacional (CIN).

Os eventos também incluíram atividades lúdicas voltadas para crianças e foram realizados em parceria com o Paraná em Ação, da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju), e com o Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Paraná.

Esses serviços visam auxiliar a população em situação de vulnerabilidade, concentrando o acesso a documentos e serviços essenciais em um só local.

Em Carlópolis, o PCPR na Comunidade ocorreu durante a Frutfest, de 12 a 15 de setembro. O evento incluiu exposições de materiais táticos e viaturas, demonstrações de perícia papiloscópica, atividades lúdicas para crianças e orientações. Mais de 2,7 mil pessoas foram atendidas.

João Mário Goes, coordenador do PCPR na Comunidade, destacou: “A presença da PCPR na Comunidade tem sido fundamental para garantir a acessibilidade aos serviços de polícia judiciária, especialmente para populações em áreas de vulnerabilidade.”

PRÓXIMO EVENTO

O próximo evento atenderá a população de Faxinal de terça-feira (17) a quinta-feira (19). Os policiais civis estarão no Centro de Convivência Municipal de Faxinal (Cecon), localizado na Rua Antônio Silveira Mello, nº 520, das 9h às 17h.

No local, a PCPR oferecerá registro de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais e confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para quem agendar previamente.

Além disso, haverá demonstração de perícia papiloscópica, exposição de material tático e bélico, e apresentação com cão policial, permitindo à população conhecer melhor o trabalho da instituição.

PCPR NA COMUNIDADE

O PCPR na Comunidade é um programa regular em todo o Paraná. Portanto, seu objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado e ajudar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações. Além disso, o programa também busca fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.

Fonte: AEN