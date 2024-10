Cascavel é escolhida para sediar curso nacional de motos da PRF

“Esses policiais estão sendo preparados, eles serão treinados e assim que formarem estarão habilitados a desempenhar as funções de motociclista batedor para principalmente as delegações estrangeiras que visitam o Brasil, já que são policiais de todo o país”, frisou.

Leonardo Gonzalez, Coordenador Pedagógico de Segurança do Curso de Formação de Motociclistas da PRF disse que o treino ocorreu em um loteamento em construção para manter a segurança dos agentes do curso, que segue até o dia 12 de outubro. “Temos policiais rodoviários federais de todo o país que vieram para Cascavel e temos também três policiais militares de Toledo, um guarda municipal de Foz de Iguaçu e três militares do Exército Brasileiro como alunos nesse curso”, explicou Gonzalez.

Na manhã desta terça-feira (01), por volta das 10 horas, policiais rodoviários federais, durante fiscalização na BR 373, município de Prudentópolis, deram ordem de parada ao condutor de um caminhão volvo tipo sider de cor branca com placa de Barueri. Quando os policiais abriram o compartimento de carga do veículo, cerca de 450 mil maços […]

Na madrugada desta quarta-feira (2) policiais civis da Denarc de Cascavel prenderam um homem de 35 anos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A equipe estava a caminho do posto da PRF em diligências de repressão ao tráfico, quando ainda no perímetro urbano observou um veículo Tracker lento e aparentemente pesado. Na sequência, […]

PRF adere a serviço de indicação de condutores que cometeram infrações

Brasília – Todos os dias, milhares de condutores e veículos são fiscalizados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Apesar de identificar as irregularidades e fazer as autuações, nem sempre os condutores que cometeram as infrações de trânsito eram de fato responsabilizados pela irregularidade cometida no trânsito. Isso porque os proprietários dos veículos autuados tinham que ir até uma unidade da PRF ou utilizar um formulário encaminhado junto à notificação para fazer a indicação do condutor infrator.

Desde o início deste mês, esse processo está mais simples, já que a PRF aderiu ao serviço “Real Condutor Infrator”, desenvolvido pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) e pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), a plataforma permite que os proprietários dos veículos indiquem pelo aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) as pessoas que cometeram as infrações de trânsito. Dessa forma, a autuação e os pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) são transferidos para os reais infratores.

“Além da comodidade e rapidez, o novo método anula a possibilidade de erro no preenchimento manual do formulário, dispensa a atuação de qualquer pessoa na análise das informações apresentadas e permite que o resultado da operação, quando concluído, seja disponibilizado para os interessados quase que instantaneamente”, destacou o Coordenador de Processamento de Infrações da PRF, Fernando Neiva.

O processo é rápido e a indicação feita pelo proprietário do veículo via aplicativo de celular precisa da confirmação do indicado como condutor infrator. Desde a implantação da nova funcionalidade, mais de 15 mil indicações foram registradas pelo sistema da PRF.

Passo a passo para indicar o real condutor infrator