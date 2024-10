Caixões de "vinho": PRF localiza bebidas contrabandeadas em carga fúnebre em Lindoeste

OPERAÇÃO

Eleições 2024: PRF reforça trabalho para garantir livre acesso às urnas

Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à zero hora do próximo sábado (05) a Operação Eleições 2024, que se estenderá até às 23h59 de domingo (06). A ação que acontece em todas as rodovias federais terá, desta vez, novo formato de fiscalização: não haverá blitz nem apreensões administrativas de veículos no fim de semana de eleições. […]