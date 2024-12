Cães da Polícia Civil ajudaram na apreensão de 2,8 toneladas de drogas em 2024

Paraná - Os cães do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Polícia Civil do Paraná (PCPR) ajudaram a localizar 2,8 toneladas de drogas em 2024. Com atuação em todo o Estado, os animais participaram de 892 ocorrências, permitindo a apreensão rápida e precisa de ilícitos.

Apoio operacional em todo o Paraná

O NOC, que completou 13 anos de atuação em 2024, presta apoio operacional a todas as unidades da PCPR e às demais forças de segurança pública. Sua atuação inclui operações, abordagens em rodovias e outras ações programadas ou emergenciais.

Pertencente à Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), o NOC possui bases operacionais estrategicamente distribuídas nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Pato Branco, Cascavel e Foz do Iguaçu.

Treinamento intenso e capacitação

Atualmente, o NOC conta com 18 cães policiais. Todos passam por intenso adestramento, preparando-os para a detecção de drogas, armas e munições. Os treinamentos priorizam simulações de situações reais, garantindo que os animais saibam agir com precisão durante as operações.

Além disso, os policiais condutores também recebem capacitações constantes, aprendendo as melhores técnicas de adestramento e condução de cães policiais.

Importância estratégica nas operações

Para a delegada-chefe da Denarc, Ana Cristina Ferreira, a presença dos cães é indispensável e estratégica.

“Os resultados obtidos pelo NOC em 2024 comprovam a relevância desse trabalho e a necessidade de investirmos continuamente na capacitação e ampliação da atuação do Núcleo”, destacou. Delegada-chefe da Denarc, Ana Cristina Ferreira.

Os cães do NOC aumentam a eficácia das operações, pois conseguem localizar drogas ou armamentos com mais rapidez do que os policiais humanos. Em 2024, eles auxiliaram na autuação em flagrante de 467 pessoas e na detecção de 110 armas de fogo, que foram retiradas de circulação.