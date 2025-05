Assalto a farmácia em Cascavel termina com prisão rápida e recuperação do dinheiro

NA CADEIA

Autor de homicídio é preso em menos de uma hora após o crime no Paraná

Na noite de ontem, terça-feira (6) de maio de 2025, as forças de segurança pública do Estado do Paraná — Polícia Civil e Polícia Militar — elucidaram a autoria principal e prenderam em flagrante o autor de um homicídio ocorrido nas proximidades de um bar, de propriedade do autor do delito, no município de Quedas […]