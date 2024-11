Acontecendo no Oeste

Foz do Iguaçu

Moradores de Foz do Iguaçu podem consultar dívidas no CPF e CNPJ de graça, utilizando aplicativo no celular ou computador, até 30 de novembro. A ação de instituições públicas e privadas, cooperativas financeiras e bancos objetiva renegociar débitos e recuperar o crédito. Além de consultar pendências, pessoas físicas têm acesso, na mesma ferramenta digital e sem pagar nada, ao seu score, que é a pontuação que ajuda a avaliar o histórico de consumidor. As informações são geridas pelo SPC Brasil, o que garante a segurança e o sigilo do procedimento. Basta acessar https://www.spcbrasil.org.br/consumidor/ e preencher os dados pessoais básicos solicitados.

Maripá

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Maripá, em parceria com o Ministério Público, está com inscrições abertas para o Programa Família Acolhedora, uma iniciativa voltada ao acolhimento temporário de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos que se encontram em situação de risco. O programa visa oferecer um lar seguro e provisório para essas crianças e adolescentes que, por determinação do Poder Judiciário, são afastados de suas famílias de origem como medida de proteção. As inscrições para o programa estão abertas até 30 de novembro de 2024. As famílias interessadas devem se dirigir à Secretaria Municipal de Assistência Social de Maripá, localizada na Rua Fernandes Vieira, nº 559, nos seguintes horários: das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Assis Chateaubriand

O Programa Agrinho, uma iniciativa de responsabilidade social do Sistema FAEP, encerrou sua 29ª edição com um recorde impressionante de 2.578 participantes premiados. O evento de encerramento, que aconteceu no ExpoTrade Convention Center, em Pinhais, contou com a presença de mais de 4 mil pessoas, incluindo alunos, professores, coordenadores e diretores de Escolas municipais de Assis Chateaubriand.