Vem ou não?

A campanha do candidato a prefeito de Cascavel, Renato Silva, não confirmou a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Cascavel, na próxima quinta-feira (29). Segundo a assessoria, o comunicado sairia do próprio Bolsonaro. No entanto, a Escola de Equitação que funciona na Expovel, cancelou as aulas de quinta-feira, alegando que Bolsonaro estará no Parque de Exposição da Expovel para cumprir uma agenda às 19h e a aula foi suspensa para organização do evento. Porém, confirmou que o apoio do ex-presidente a Renato é “inequívoco”.

Desvio de rota

Na tarde de ontem (27), o deputado federal Filipe Barros (PL), informou que Bolsonaro estará, sim, na região Oeste a partir desta quarta-feira (28). Segundo o parlamentar, Bolsonaro irá cumprir agenda em Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Assis Chateubriand, além de Umuarama, Campo Mourão, Cianorte, Maringá, Arapongas e Londrina. Cascavel não estaria no itinerário do ex-presidente.

Governador em Foz

O governador do Paraná, Ratinho Junior participa nesta quarta-feira (28) do Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública, em Foz do Iguaçu. As discussões vão reunir representantes do País e de outros países e envolvem uso de aviões e helicópteros nas missões policiais, além da integração de forças. Ele irá apresentar o Projeto Falcão, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas. Essa é a terceira visita de Ratinho Junior em Foz do Iguaçu nos últimos 30 dias.

107 mil mesários

Mais de 107 mil mesários irão trabalhar nas eleições municipais de 2024 em todo o estado do Paraná. O treinamento iniciou-se no dia 5 de agosto e terminará no dia 3 de outubro. Em Cascavel, a capacitação irá iniciar no dia 20 de setembro, às 13h30 e deverá contar com a presença do presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson.

Potenciais do Paraná

O governador Ratinho Junior reuniu-se com o cônsul-geral dos Estados Unidos, Richard Glenn, e apresentou os potenciais e as oportunidades de parceria do Paraná com o País. Foi a primeira visita oficial do diplomata americano, que assumiu o consulado há um mês. Ratinho Junior destacou o trabalho do Paraná na produção de alimentos, geração de energia e na diversidade da produção industrial.

Parceiro da Escola

O ministro do STF, Nunes Marques, determinou que o Governo do Paraná se manifeste sobre a ação do PT que questiona a constitucionalidade da lei que implementou o “Parceiro da Escola”. O ministro entende que “tendo em vista a relevância e a repercussão social da matéria, cumpre providenciar a manifestação das autoridades envolvidas”. O programa foi aprovado pelos deputados e sancionado pelo governador em junho e, prevê a terceirização da gestão administrativa de cerca de 200 escolas públicas.

Jovens

O número de jovens de 16 e 17 anos que fizeram o cadastro eleitoral e estão aptos a votar nas eleições municipais de outubro saltou 78% em comparação com o pleito municipal anterior, de 2020. Agora, há 1.836.081 eleitores nessa faixa etária, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições municipais de 2020, haviam se alistado 1.030.563 eleitores adolescentes, que não têm a obrigação de votar.

Primeira eleição

Um Município do país terá sua primeira eleição municipal neste pleito de 2024. Trata-se de Boa Esperança do Norte, no Mato Grosso. O Município era um distrito de Sorriso e foi criado pela Lei Estadual 7.264/2000, mas não foi instalado, já que a lei de criação do novo Ente foi questionada, chegando ao STF. Somente em outubro de 2023, o STF confirmou a criação da nova localidade.