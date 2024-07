Salto alto no IAT?

Nesta semana a coluna recebeu várias reclamações sobre dificuldades de atendimento no escritório regional do IAT (Instituto Água e Terra), o antigo IAP – Instituto Ambiental do Paraná. Além da morosidade na tramitação de processos e documentos, contribuintes têm tido dificuldade para ter contato direto com a chefe da regional, Marlise da Cruz, que atende 19 municípios da região de Cascavel.

Governador em Cascavel

O governador do Paraná, Ratinho Junior deverá vir a Cascavel na próxima semana para acompanhar a convenção municipal do PL, que homologará a pré-candidatura de Renato Silva para prefeito de Cascavel. O PSD, partido do governador, já confirmou apoio a Silva, no entanto, não deverá indicar candidato a vice-prefeito.

Quem será o vice?

O grupo político do deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cascavel, Marcio Pacheco, parece não ter sentido tanto o “golpe” do grupo político comandando prefeito Paranhos, que tirou de Pacheco o pretenso pré-candidato a vice-prefeito Romulo Quintino. O próprio Pacheco afirmou que “o nosso grupo tem ótimos nomes para compor a vice” e que “boas surpresas que também podem acontecer”.

Em Curitiba

O ex-deputado federal Paulo Martins (PL) é o pré-candidato a vice-prefeito de Curitiba na chapa liderada por Eduardo Pimentel (PSD). Segundo informado, a decisão foi tomada em uma reunião entre o governador Ratinho Junior (PL) e Martins. Agora, a chapa Pimentel-Martins passa a contar com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que deverá vir ao Paraná para selar a aliança.

Goura com Ducci

A executiva nacional do PDT deu sinal verde para a aliança da Executiva Estadual com o PSB de Luciano Ducci. O pedetista Goura será o vice na chapa do ex-prefeito que encabeça a frente ampla da esquerda formada também pelo PT para a disputa da prefeitura de Curitiba.

Deputado condenado

A Justiça do Paraná condenou o deputado estadual Renato Freitas (PT) por uma pichação durante uma manifestação contra a morte de João Alberto Silveira Freitas, que ocorreu no supermercado Carrefour, em Porto Alegre (RS). O protesto com a participação do parlamentar ocorreu no dia 20 de novembro de 2020, em Curitiba. A decisão é do juiz César Maranhão de Loyola Furtado.

Serviços

A pena é de três meses de detenção e dez dias-multa a ser cumprida em regime aberto. Porém, como a pena é inferior a um ano, o magistrado preferiu a substituição por uma pena restritiva de direito, a de prestação de serviços à comunidade. Em nota, a assessoria de Renato Freitas afirma que ele vai recorrer e que o julgamento aconteceu sem que ele fosse ouvido e que a condenação se trata de perseguição política.

Consultoria Correios

Uma ação realizada pelos Correios nesta sexta-feira (26) vai oferecer consultoria gratuita sobre várias modalidades de seguros. O Dia S de Seguro é uma operação especial para conscientizar a população sobre esse segmento, em parceria exclusiva com a CNP Seguradora. Especialistas vão tirar dúvidas e dar orientações sobre o tema em agências da estatal no Paraná, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.