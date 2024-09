O Paraná tem nove cidades entre as 100 primeiras em que as prefeituras entregam mais serviços básicos à população usando menor volume de recursos financeiros. O ranking leva em conta o atendimento na saúde, educação e saneamento, tendo como determinante no cálculo de eficiência a receita per capita de cada cidade. O levantamento cobre 5.276 municípios, ou 95% do total, e se utiliza dos dados públicos mais recentes. As melhores ranqueadas no Paraná são Maringá (8ª posição), Umuarama (19ª), Apucarana (21ª), Francisco Beltrão (25ª), Paranavaí (56ª), Pinhais (58ª), Jandaia do Sul (63ª), Colorado (82ª) e Astorga (91ª).

Novo SM

A proposta orçamentária para 2025 prevê um salário mínimo de R$ 1.509, um aumento de 6,87% em relação ao atual, de R$ 1.412. O projeto prevê despesas de 2,93 trilhões com meta de déficit fiscal zero, mesma meta deste ano. O orçamento total previsto para o ano que vem é de R$ 5,87 trilhões, dos quais R$ 2,77 trilhões são despesas com a rolagem da dívida pública.

Despesas

As maiores despesas estão nos ministérios de saúde (R$ 241,6 bilhões) e educação (R$ 200,5 bilhões), piso de investimento (R$ 74,3 bilhões), Novo PAC (R$ 60,9 bilhões), despesas obrigatórias (R$ 2,71 trilhões), benefícios da previdência (R$ 1,01 trilhão), pessoal e encargos (R$ 416,2 bilhões), Bolsa Família (R$ 167,2 bilhões), transferências por repartição de receita (R$ 558,7 bilhões), despesas discricionárias (R$ 229,9 bilhões) e reserva para emendas parlamentares impositivas (R$ 38,9 bilhões).

Vida Nova

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou a autorização do Senado para o Paraná contratar no BID um empréstimo de US$ 150 milhões (R$ 825 milhões) e implantar mais um programa habitacional às famílias de baixa renda. Além dos recursos do BID, a primeira fase do programa também contará com investimentos de cerca de US$ 30 milhões (R$ 169,2 milhões) do Tesouro Estadual. A previsão é atender seis mil famílias que hoje estão em 140 assentamentos urbanos.

Impacto

O governador Ratinho Júnior (PSD) assinou ordem de serviço para a realização de estudos que visam reduzir o impacto das cheias em União da Vitória, sem prejudicar a lâmina d’água. O investimento nesta fase é de R$ 5 milhões. A Universidade Livre do Meio Ambiente fará o estudo. “Vamos contratar, através da universidade, os melhores técnicos nessa área de combate à enchente. Muitos já participaram da elaboração do Canal Extravasor, feito na década de 1990 em Curitiba e São José dos Pinhais e também da engorda da Orla de Matinhos, o maior combate de erosão marítima da América do Sul”.

Recesso

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSD), anunciou a suspensão das sessões plenárias até 7 de outubro, um dia após o primeiro turno das eleições municipais. Em nota, a Assembleia justificou a suspensão por “obras de modernização da rede elétrica do plenário do Legislativo”, mas esclareceu que “a decisão foi tomada pela Mesa Executiva, em consenso com o Colégio de Líderes do Parlamento”.