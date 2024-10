Primeiro escalão

No início da última semana da campanha eleitoral do primeiro turno, o prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos, mexeu algumas peças no primeiro escalão da Prefeitura. Edson Zorek deixou a secretária de Finanças de Cascavel às vésperas do primeiro turno para se dedicar exclusivamente à Procuradoria Geral do Município. Para o lugar de Zorek, Paranhos nomeou Simoni Soares, que deixa a Transitar. Quem assume interinamente autarquia de trânsito é Larissa Boeing.

Pesquisas eleitorais

Ontem (30) foi o último dia para o registro, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, das pesquisas de opinião pública realizadas em data anterior ao dia das eleições, para conhecimento público, relativas ao pleito ou às candidatas e aos candidatos, que se pretenda divulgar no dia das eleições, no horário legalmente permitido.

Em Cascavel

De acordo com um levantamento da coluna, até o fechamento da edição de ontem, ainda restavam pelo menos seis pesquisas sobre o cenário eleitoral de Cascavel. Os estudos serão divulgados pelo Instituto Oliveira Pesquisas, sob o n° PR-08168/2024, HIT Instituto de Pesquisas, sob o n° PR-01773/2024, Instituto Multiculturar, sob o n° PR-09461/2024, Instituto Sonda, sob o n° PR-09741/2024, Instituto Verita, sob o n° PR-01718/2024 e Datamedia, sob o n° PR-04260/2024.