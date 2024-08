Prêmio Ocepar

Foram divulgados nesta semana os nomes dos vencedores do 16º Prêmio Ocepar de Jornalismo, nas seis categorias do concurso. Na categoria Jornalismo Impresso/Digital, o 1º lugar foi para o jornalista Leandro Czerniaski do Jornal de Beltrão. O título premiado foi: “Da base às decisões, mulheres assumem protagonismo em cooperativas”.

Júlia do Paraná

A seleção brasileira de ginástica artística conquistou a medalha de bronze das Olimpíadas de Paris na final por equipes. A curitibana Júlia Soares, bolsista do programa estadual Geração Olímpica e Paralímpica, faz parte da equipe formada por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira. As especialidades de Júlia são a trave e o solo. A disputa individual nos jogos será neste sábado (3).

Voa Brasil

Os aposentados do INSS podem acessar o GOV.BR para participar do Voa Brasil. O programa vai possibilitar a compra de bilhetes até R$ 200,00 por trecho. A expectativa é incluir 1,5 milhão de brasileiros que ainda não utilizam o modal aéreo para se deslocar pelo país. “O Voa Brasil é o primeiro programa de inclusão social da aviação aérea brasileira. Estamos abrindo a possibilidade para que mais brasileiros possam viajar pelo país, fazer turismo ou reencontrar parentes. A inclusão gera emprego e renda, gera desenvolvimento econômico”, disse o ministro Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

Mutirão

A Defensoria Pública do Paraná realiza entre 16 e 17 de agosto um mutirão para reconhecimento voluntário de paternidade, incluindo o exame de DNA gratuito, em sete cidades: Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Paranaguá, Paranavaí e Ponta Grossa. A ação do programa Reconhecendo Direitos e da mobilização nacional “Meu Pai Tem Nome” permite o registro dos pais em seus documentos.

Candidato

Primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Marcel Micheletto (PL) é pré-candidato a prefeito de Assis Chateaubriand. A confirmação é da vereadora e esposa de Marcel, Franciane Micheletto. “Nós entendemos que o melhor para nossa família e a nossa cidade é que ele volte a ser prefeito”, disse Franciane em vídeo postado nas redes sociais.

Vem buscar

Levantamento do Detran-PR mostra que 103.690 carteiras de motoristas aguardam retirada nas Ciretrans desde 2019. Os documentos são devolvidos ao órgão emissor após três tentativas de entrega pelos Correios. Os principais motivos de insucesso na entrega das CNHs são por inconsistências no endereço, falta de complemento, dados incorretos, ou por ausência de pessoas para receber o documento Das emissões feitas em 2024, considerando até o mês de julho, são 31.690 documentos esquecidos nas Ciretrans.

Multas

O Instituto Água e Terra divulgou o resultado da segunda operação de combate ao desmatamento ilegal, com a aplicação de multas, exclusivamente de forma remota. A força-tarefa durou oito dias, entre 21 e 28 de julho, e resultou na lavratura de 252 Autos de Infração Ambiental (AIA) em 44 municípios. Foram aplicados R$ 16.416.750,00 em punições administrativas, quase três vezes mais (178%) do que em relação à primeira força-tarefa a distância, concluída em abril, que resultou em R$ 5,9 milhões em multas.