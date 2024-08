População

O Paraná tem a 5ª maior população do Brasil, segundo estimativa divulgada pelo IBGE. Com uma população estimada de 11.824.665 habitantes (5,6% do País), o Estado fica atrás apenas de São Paulo (45,9 milhões), Minas Gerais (21,3 milhões), Rio de Janeiro (17,2 milhões) e Bahia (14,8 milhões).

Paraná Produtivo

Essa semana foi realizada a 2ª reunião semestral do Conselho Gestor Estadual do Programa Paraná Produtivo – Fase II, comandada pelo vice-governador Darci Piana, que ocupa o cargo de presidente do conselho. No encontro, foi deliberada a constituição de agências de desenvolvimento em cada uma das regionais do programa.

Paraná Produtivo II

A criação das agências, que serão instituídas como pessoa jurídica, com CNPJ, será seguida à declaração delas como de utilidade pública, para que possam receber recursos do Estado – previstos no valor de R$ 500 mil – voltados a projetos de desenvolvimento. Das 15 regionais, apenas duas apresentam este mecanismo, a do Oeste e a do Sudoeste.

Registro deferido

A Justiça Eleitoral julgou e aprovou o pedido de registro da candidatura do deputado federal Luciano Ducci (PSB) à Prefeitura de Curitiba. Segundo a justiça, a candidatura é regular, com os dados e documentação completos, atendendo os requisitos para concorrer. Também foi deferida a candidatura do professor Luizão Goulart (Solidariedade).

A serem julgados

Os pedidos de registros das demais candidaturas ainda aguardam julgamento. São os candidatos Samuel de Mattos (PSTU). Roberto Requião (Mobiliza), Professora Andrea Caldas (Psol), Ney Leprevost (União), Maria Victória (PP), Felipe Bombardelli (PCO), Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB).

Contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina realiza neste sábado (31) uma ação de vacinação contra a Covid-19 para crianças de seis meses a menores de 5 anos. A imunização será das 9h às 16h, no posto de saúde do Jardim Alvorada, zona oeste da cidade.

Trilhos do Conhecimento

As primeiras ações do projeto “Nos Trilhos do Conhecimento” tiveram início essa semana, em Antonina. O projeto possibilitará que estudantes das cidades do Paraná aprendam sobre segurança ferroviária, preservação ambiental, cultura e história locais por meio de oficinas e passeios de trem exclusivos pela região.

Investimento

O Grupo Potencial está investindo por volta de R$ 100 milhões numa nova planta de refino de glicerina, localizada na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, onde opera a Potencial Biodiesel. Com previsão de inauguração para 2026, a fábrica deverá produzir, anualmente, até 50 mil toneladas de glicerina refinada. O grupo exporta sua produção de glicerina refinada para mais de 20 países.

Festa do Vinho

São José dos Pinhais se prepara para um dos eventos mais aguardados do ano: a 17ª Festa do Vinho e Mostra Folclórica. O evento, que integra o calendário oficial do município, começa nesta sexta-feira (30) e vai até domingo (1º), no Parque do Vinho, com apresentações de artistas nacionais, como Corpo e Alma, Baitaca e Ralf.

Espaço cultural

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) recebe inscrições de propostas de exposições temporárias no Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões, em Curitiba, até o dia 31 de agosto de 2024. O Edital de Ocupação 2024 e 2025 é destinado a artistas, grupos, curadores e produtores culturais.