Olho no fundo!

Depois de forçar saída de servidores veteranos em plano de demissão voluntária muito questionado, e demitir tantos outros, os donos agora miram o único seguro patrimonial da turma da Eletrobras, Furnas e Eletronuclear: o bilionário fundo de pensão dos funcionários, o Real Grandeza, com uma fortuna de R$ 20 bilhões em contas, bens e investimentos. O presidente do Conselho de Administração do Real Grandeza, Rodrigo Soria, propôs reforma que transfere quase todo poder da instituição para o comando privado da Eletrobras. Pela proposta de Soria, indicado da Eletrobras, e Ricardo Carneiro Gurgel Nogueira, oito dos 10 integrantes do Comitê de Investimentos deveriam sair da instituição. O colegiado passaria a ter seis membros: Soria, Nogueira, e mais quatro egressos do mercado. Em nota à Coluna, a Eletrobras afirma que “é uma das patrocinadoras dos planos de previdência administrados pela Fundação Real Grandeza. A empresa atua de acordo com as regras estabelecidas no Estatuto da entidade, leis e normas que regulam o setor de previdência complementar”.

Tensão dominical

Os candidatos estão bem embolados – e todos com chances para o esperado 2º turno, em BH e SP. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB) e Guilherme Boulos (PSOL) têm chances. Em Belo Horizonte, uma surpreendente guinada de Bruno Engler (PL), ajudado por Jair Bolsonaro, que aparece empatado com o prefeito Fuad (PSD), enquanto Mauro Tramonte (Rep) lidera com certa folga.

Reza forte

Oito padres de Maringá (PR) e região aparecem num folheto com depoimentos elogiosos ao candidato a vereadora na cidade Carlos Mariucci (PT). A Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB), entidade máxima da Igreja, deixa claro que esse tipo de manifestação é proibida. “A Igreja adota uma posição de neutralidade política e não apoia diretamente candidatos políticos específicos”.