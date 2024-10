O que Realmente é Exigido de Você?

Em Deuteronômio 10:12-13, Deus pergunta: “O que o Senhor, teu Deus, exige de ti, senão que temas ao Senhor, que andes em Seus caminhos, que O ames e O sirvas com todo o teu coração?” Essa passagem provoca uma profunda reflexão para gestores de hoje: o que está realmente sendo exigido de você como líder? Você está liderando apenas para cumprir metas e resultados, ou está liderando com propósito, coração e integridade?

No mundo corporativo, muitas vezes somos consumidos pela necessidade de resultados rápidos – metas, prazos, faturamento – e nos esquecemos do que realmente importa. A questão aqui não é o sucesso em si, mas como você alcança esse sucesso. Está fazendo isso com base em valores, propósito e serviço à sua equipe, ou está se deixando levar por pressões externas que minam sua autenticidade como líder?

Deus nos ensina que o verdadeiro propósito da liderança está em servir e cuidar com todo o coração. E no ambiente corporativo, isso significa mais do que perseguir números. Significa cuidar das pessoas, fomentar um ambiente de respeito, e promover uma cultura que valorize a ética e o crescimento. Ser gestor é, acima de tudo, saber que o caminho importa tanto quanto o destino.

Você tem liderado com propósito ou está apenas reagindo ao que o mercado exige? Está comprometido com o desenvolvimento da sua equipe, ou apenas buscando o próximo resultado imediato? A liderança que verdadeiramente transforma é aquela que sabe equilibrar os objetivos com o serviço aos outros, que entende que o sucesso real vem quando você investe em valores sólidos e duradouros.